То, что Украина соединена с европейской энергосетью, дает нам возможность получить электроэнергию из-за рубежа.

Оператор Объединенной энергосистемы Украины - госкомпания НЭК "Укрэнерго" готовит резервные пути снабжения электроэнергией на случай вражеских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге.

"Мы готовимся к любым сценариям, мы готовим резервные пути снабжения и аварийный запас. Мы готовим своих людей и аварийные ремонтные бригады, которые круглосуточно будут обслуживать сети, восстанавливать их так, чтобы у всех потребителей было светло в доме", - сказал он.

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Он добавил, что у компании есть успешный опыт реагирования на экстренные ситуации. Кудрицкий напомнил, что когда началось наступление россиян на Киевскую область, в марте было потеряно очень много линий электропередач, которые связывают Киевский энергоузел с энергосистемой Украины. Однако потребители этого даже не заметили, потому что проблема была решена.

"Нам нужно было прибегать к нестандартным решениям, чтобы обеспечить надежность питания энергоузла во время холодных температур. Киевские потребители этого и не заметили", - сказал он.

"Наша задача состоит в том, чтобы максимально быстро восстановиться после атак. Как показывает практика, мы можем это делать достаточно успешно", - добавил глава "Укрэнерго".

Также Кудрицкий считает выигрышной для Украины ситуацию объединения с энергосистемой Европы, а не России и Беларуси, как это было до 23 февраля 2022 года, когда началось отключение от российско-белорусской сети.

"То, что мы соединены с европейской энергосетью, дает нам возможность получить электроэнергию из-за заграницы. Это кардинально меняет ситуацию с точки зрения энергетической безопасности. Потому что представьте, что было бы, если бы мы до сих пор были соединены с Россией и Беларусью. Насколько большой шаг был сделан Украиной", - считает он.

Экспорт электроэнергии:

Украинская энергосистема с 16 марта 2022 года работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

С 30 июня Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. Первым направлением для снабжения стала Румыния. 7 июля начался экспорт электроэнергии в Словакию. Общий объем коммерческого экспорта с конца июня составляет 100 МВт.

28 июля 2022 года операторы систем передачи континентальной Европы (ENTSO-E) разрешили увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу до 250 МВт.

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