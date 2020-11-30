Пролоббированные украинской командой, в частности, представителями «Нафтогаза Украины» новые санкции США против компаний, занимающихся строительством «Северного потока-2», окончательно похоронят российский проект.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Издание напомнило, что команда Нафтогаза в течение четырех лет пыталась убедить администрацию Трампа и лидеров Конгресса в необходимости остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Лоббирование украинцев и поддержка со стороны сенатора Теда Круза, а также других скептиков в отношении России в Конгрессе привели к введению США в декабре прошлого года санкций против трубоукладчиков. В результате работы по «Северному потоку-2» были приостановлены, когда оставалось примерно 100 миль до завершения. Однако сторонники проекта трубопровода пытаются возобновить работу. В частности, в субботу представитель Nord Stream 2 AG сообщил немецкой радиостанции NDR, что строительство Северного потока - 2 возобновится в начале декабря с участка длиной 1,6 мили в водах Германии.

В то же время украинские лоббисты смогли добиться включения в законопроект о расходах на оборону дополнительных санкций против компаний, занимающихся завершением строительства российского газопровода. В случае одобрения законопроекта Конгрессом США санкции вступят в силу к концу года. Они нацелены на компании, которые будут страховать, тестировать, инспектировать и сертифицировать трубопровод.

«Новые санкции станут «последним гвоздем в суть этого проекта», - сказал Вадим Гламаздин, представитель НАК «Нафтогаз Украины». «Когда эти санкции будут окончательно утверждены и станут законом, не будет практического способа построить этот трубопровод», - подчеркнул он.

Издание отмечает, что законопроект должен быть принят до окончания текущей сессии Конгресса.

Напомним, Северный поток-2 – российский газопровод, который прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины, Польши, Беларуси и других транзитных государств. Пропускная способность газопровода – 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство планировали завершить до конца 2019 года.

В декабре 2019 года США ввели санкции в отношении трубоукладчиков «Северного потока-2». Швейцарско-нидерландская компания Allseas остановила работы на магистрали. В ответ на это в «Газпроме» заявили, что строительство газопровода будет завершено российскими мощностями. Позже «Газпром» вывел из структуры своей собственности трубоукладчик «Академик Черский». Судно называют единственным трубоукладчиком, который способен завершить строительство «Северного-потока-2».

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Автор: УНИАН