Украине необходимо строить дополнительные атомные блоки, чтобы обеспечить низкую цену на электроэнергию, - эксперт

Григорук подтвердил, что международные партнеры, в частности МАГАТЭ, могут помочь Украине реализовать свое намерение достройки двух блоков на Хмельницкой АЭС, которые завершены на 75% и 25% каждый.

Украине необходимо строить дополнительные генерирующие мощности АЭС, чтобы обеспечить относительно низкую цену электроэнергии для экономики и бытовых потребителей. Об этом сообщил вице-президент Energy Club Иван Григорук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Это нужно учитывая послевоенное развитие национальной экономики, вопрос промышленности, вопрос выполнения функций ПСО - специальных обязанностей, которые обеспечивают более дешевую электрическую энергию для бытового потребителя", - отметил эксперт.

Он подтвердил, что международные партнеры, в частности МАГАТЭ, могут помогли Украине реализовать свое намерение достройки двух блоков на Хмельницкой АЭС, которые завершены на 75% и 25% каждый.

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Ранее сообщалось, что США и ЕС публично поддержали намерение Украины развивать атомную энергетику. В частности завершить строительство двух блоков на Хмельницкой АЭС.

Как известно, правительство Украины одобрило проект завершения строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой ХАЭС. Это даст в систему дополнительно 2,2 ГВт мощностей.