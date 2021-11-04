По словам эксперта, данный перерасчет вполне законный.

Эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник разъяснил, почему некоторые семьи получили платежки за отопление с учетом перерасчета за прошлые годы.

Как пишет "Обозреватель", перерасчет вполне законный: одним придется доплатить, у других наоборот появились переплаты.

"Теплоснабжающее предприятие подает теплоноситель к дому. На входе в дом тепловая энергия учитывается и определяется, сколько гигакалорий поставлено. Есть дома, в которых установлен поквартирный учет тепловой энергии, есть те, у кого его нет. Но на каждого жителя многоквартирного дома проводится расчет стоимости тепла за его собственную отапливаемую площадь и за места общего пользования. В доме, где установлены приборы учета, это проще, а в домах, которые ими не оборудованы, ситуация сложнее", – отметил эксперт.

Как добавил Гарник, "методика распределения объемов потребленных в здании коммунальных услуг была утверждена еще в 2018 году. Некоторые поставщики сразу же провели соответствующие перерасчеты, но недополучили средства в полном объеме: "Потому некоторым жителям придется доплатить. А у некоторых, возможно, платежки будут уменьшены".

Читайте такжеНи один город в этом отопительном сезоне не повысит тарифы на тепло - министр ЧернышовНапомним, на днях стало известно, что киевляне массово получили платежки за отопление задним числом и со "странным" перерасчетом.

Компания-поставщик ООО "Евро-Реконструкция" назвала это "перерасчетом за отопление мест общего пользования за 2019-2020 годы".

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Автор: Катерина Шварц