Киевлянам выставили счет за услугу, которой никто не пользовался.

Киевляне массово получили платежки за отопление в тот период, когда его не было.

"О каком отоплении можно говорить в сентябре – непонятно, что это за перерасчет – никто ничего не говорит", – рассказала одна из возмущенных киевлянок.

Как говорится в сюжете "Секретных материалов" на канале 2+2, компания-поставщик ООО "Евро-Реконструкция" назвала это "перерасчетом за отопление мест общего пользования за 2019-2020 годы".

"То есть задним числом, без уведомления киевлян, коммунальщики выставили счет за услугу, которой никто не пользовался", – говорится в сюжете.

Читайте такжеВ Тернопольской области из-за отсутствия отопления воспитанники детсада спят в свитерахБолее того, у некоторых неожиданно возникли долги за прошлый сезон.

Учитывая то, что поставщик на диалог не идет, на письма не отвечает, люди решили обратиться к нему напрямую, но в "Евро-Реконструкции" их в очередной раз проигнорировали.

Ранее сообщалось, как в Кропивницкому 2-летняя девочка получила переохлаждение в детском саду № 27 из-за отсутствия отопления.

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Автор: Катерина Шварц