Пока непонятно, сколько будет стоить услуга по обслуживанию сетей.

Коммунальщики смогут взимать с украинцев, которые живут в многоквартирных домах, плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Об узаконивании третьей платежки за газ рассказал руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимости Андрей Никончук, пишет "Обозреватель".

По его словам, третья платежка за газ будет появляться тогда, когда в этом возникнет необходимость. Например после устранения аварийной ситуации.

"Исходя из действующих изменений в закон, на сегодня по умолчанию обслуживание внутридомовых газовых сетей возложено на субъект распределения газа, того, кто обслуживает внешнедомовые инженерные сети. Но за это он будет по умолчанию выставлять счет собственникам дома. Если потребителей не устроит услуга, они имеют право собраться и выбрать другую компанию. Но эта компания должна соответствовать условиям гоструда в части техники безопасности", - отметил Никончук.

По его словам, пока непонятно, сколько будет стоить услуга по обслуживанию сетей. Ее предельную стоимость должен определить Кабмин.

"Могу предположить, что если жители многоквартирных домов за распределение платят в зависимости от объема газа, который они потребили за предыдущий год. Возможно, обслуживание сетей - это также будет формульная составляющая. Потому что дом на дом не похож, сети на сети не похожи. Единственная цифра, к которой можно привязаться, это объем, который проходит по этим сетям", - сказал Никончук.

Ранее обслуживание внутридомовых сетей было заложено в тариф за услуги ЖЭКа. Сейчас ЖЭК этим заниматься перестал и внутридомовые газовые сети на некоторое время остались "бесхозными".

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Издание напоминает, что с 1 мая вступил в силу закон №1060, который перевел жителей частных и многоквартирных домов на индивидуальные договоры с поставщиками услуг. Документ обязывает совладельцев дома заключать договор на техническое обслуживание внутридомовых газовых систем с операторами ГРС или другими компаниями, которые могут осуществлять такое обслуживание.

Тарифы на газ в Украине

25 апреля газопоставляющие компании опубликовали цены на газ для населения, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Потребители будут покупать голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

На фиксированные годовые тарифы все потребители были переведены автоматически. Но по желанию можно снова перейти на месячное обслуживание.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что цена газа на европейском рынке достигла пятилетнего максимума - 29 евро за МВт-ч из-за монопольных действий российского "Газпрома".

По данным Государственной таможенной службы, средняя цена импортного природного газа в Украине в мае 2021 года выросла на 13,6% по сравнению с апрелем и составила 291,72 долл. за тысячу кубометров. С начала года цена ввезенного газа выросла на 40%.

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Автор: Александр Топчий