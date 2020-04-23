Украина заметно сократит потребление электроэнергии - Минэнергоугля

По словам Буславец, на период карантина потребление падает на 10%.

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец прогнозирует падение потребления электроэнергии в Украине на 7% по итогам года и на 10% на период карантинных мер.

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Об этом она заявила во время онлайн-встречи Европейской Бизнес Ассоциации "Энергетическая безопасность страны в условиях чрезвычайной ситуации и последующий выход из кризиса".

"По году мы прогнозируем падение потребления электроэнергии на 7%, а в карантинном режиме – на 10%. Это происходит в результате изменения структуры генерации, что также происходит на разбалансированной системе и требует решения проблемы", - сказала она.

По словам Буславец, разрабатываются меры для решения проблем, с которыми столкнется энергосистема страны в результате падения потребления. В первую очередь, будет составлен энергобаланс страны.

Как сообщал УНИАН, по данным оператора Объединенной энергосистемы страны госкомпании "Укрэнерго", с момента введения карантина 12 марта из-за угрозы эпидемии коронавируса COVID-19 потребление электроэнергии в Украине снизилось почти на 4%.