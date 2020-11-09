В натуральном выражении импорт нефтепродуктов сократился на 7%.

Украина в январе-октябре 2020 года сократила валютные расходы на импорт нефтепродуктов до 2,77 млрд долл., что на 36,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.

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Согласно данным таможни, импорт нефтепродуктов из России составил 1,01 млрд долл. (36,4% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 963,3 млн долл. (34,7%), из Литвы – 332,1 млн долл. (12%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 467 млн долл.

Также сообщается, что в натуральном выражении за десять месяцев в Украину было импортировано 6,46 млн тонн нефтепродуктов, что на 7,2% меньше, чем за десять месяцев 2019 года (6,95 млн тонн).

Предыдущие показатели

В январе-феврале 2020 года Украина сократила импорт нефтепродуктов на 11% до 681 млн долл.

В 2019 году валютные расходы на импорт нефтепродуктов в Украину сократились на 6,7% - до 5,315 млрд долл., тогда как в 2018 году импорт нефтепродуктов в Украину вырос на 31% - до 5,5 млрд долл.

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Автор: Анна Бредихина