Сегодня экспорт электроэнергии осуществляется в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову.

С сегодняшнего дня, 23 февраля, Украина и Венгрия восстановили по европейским правилам торговлю электричеством между странами.

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", 22 февраля компания провела первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией на европейской универсальной платформе распределения JAO (Joint Allocation Office).

"Это означает, что с сегодняшнего дня Украина начала осуществлять коммерческий обмен электроэнергией по европейским правилам еще с одной страной ЕС", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что экспорт сегодня осуществляется утром и далее в течение суток в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем 2 793 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 295 МВт.

При этом импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, а также в ночные часы из Молдовы. Общий объем 1018 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 194 МВт.

"С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт", - добавили в "Укрэнерго".

Тарифы на электроэнергию

Член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк 29 января заявил, что стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Украине могут поднять вдвое.

30 января сообщалось, что в 2024 году власти не будут повышать стоимость электроэнергии до 6 грн за киловатт. Однако эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук заявил, что диапазон цены может составлять 3,5–4 грн.

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