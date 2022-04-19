Украина открывает собственную линию сборки ядерного топлива для отечественных атомных станций по американской технологии компании Westinghouse.
Об этом сказал председатель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире одного из телеканалов.
По его словам, с началом войны Украина отказались от российского ядерного топлива, поэтому намерена создать собственное производство.
"Открываем сейчас линию сборки нашего собственного топлива по технологии Westinghouse здесь, в Украине. Но на это также нужно время, около 3-4 лет. После этого мы обеспечим диверсификацию источников ядерного топлива", - сказал он.
Руководитель "Энергоатома" отметил, что Украина увеличит поставки топлива производства Westinghouse для того, чтобы заместить российские Твэлы".
Напомним, хранилище отработанного ядерное топливо на ЧАЭС наконец подключено к энергосети.