Электропитание одного из ядерных объектов "Энергоатома" – Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения восстановлено.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Началось настройка оборудования и приборов для его нормальной работы", – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 24 февраля ЧАЭС и Зону отчуждения захватили русские войска.
31 марта в Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения сообщили о начале выхода оккупантов с территории ЧАЭС.
Первые контейнеры с отработанным ядерным топливом должны были поступить в Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в апреле, но во время военного положения такие действия проводить запрещено.
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