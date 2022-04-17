Специалисты начали настраивать оборудование и приборы для нормальной работы хранилища.

Электропитание одного из ядерных объектов "Энергоатома" – Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения восстановлено.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Началось настройка оборудования и приборов для его нормальной работы", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля ЧАЭС и Зону отчуждения захватили русские войска.

31 марта в Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения сообщили о начале выхода оккупантов с территории ЧАЭС.

Первые контейнеры с отработанным ядерным топливом должны были поступить в Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в апреле, но во время военного положения такие действия проводить запрещено.

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