Председатель правления "Нафтогаза" заявляет о намерении Украины начать экспортировать газ, а не импортировать.

Украина не рассматривает вариант закупки газа в России.

Об этом сообщил председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Радио Свобода.

"Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Тут как раз у нас такая очень четкая позиция. Мы хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать. Мы сейчас добываем примерно 20 млрд кубов в год, а вся Украина потребляет примерно 30 млрд кубов. Соответственно 10 млрд мы импортируем. Но при этом если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим ситуацию немного другую", – сказал Витренко.

Он отметил, что Украине нужно добывать больше газа, чем используют все потребители.

"Потому что у нас единая система газотранспортная, у нас не разделяются молекулы отдельно для населения, отдельно – для промышленности. Так оно не работает. И нам нужно перейти к тому, что мы можем экспортировать", - пояснил председатель правления "Нафтогаза".

По его словам, "первое и самое главное – это даже не увеличить добычу, а уменьшить неэффективное потребление газа".

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"Например, один из крупнейших и наиболее проблемных секторов, который потребляет газ, – это централизованное теплоснабжение. В Украине есть возможности переходить в централизованном теплоснабжении из газа как из источника энергии, например, на биомассу или биогаз соответственно", - добавил Витренко.

Как известно, Украина отказалась от экспорта российского газа после оккупации Крыма и начала агрессии на Донбассе.

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Автор: Тамара Отовская