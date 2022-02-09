В компании отреагировали на заявление Лукашенко о возможном прекращении поставок нефтепродуктов в Украину.

Оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода частная компания "Укртатнафта" заявила о готовности полностью удовлетворить спрос на отечественном рынке бензина на фоне прекращения поставок из Литвы и возможного прекращения поставок из Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В связи с прекращением Республикой Беларусь с 7 февраля 2022 железнодорожного транзита нефтепродуктов из Литвы в Украину и заявлениями политического руководства Беларуси о возможном прекращении поставок нефтепродуктов белорусского производства в Украину, ПАО "Укртатнафта" сообщает о возможности увеличения переработки нефти на 80%", - говорится в сообщении.

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Таким образом, "Укртатнафта" вместе с другим отечественным производителем, например "Укргаздобыча", имеет возможность полностью удовлетворить спрос на бензин в Украине в случае наступления соответствующей ситуации.

В компании считают, что увеличение переработки нефти приведет к увеличению производства сжиженного газа, битума, дизельного и авиационного горючего.

Импорт бензина в Украину:

В 2021 году в Украину импортировано 8 тыс. тонн бензина А-98, из них 7,5 тыс. тонн из Литвы. С 7 февраля Беларусь заблокировала поставки А-98 из Литвы в Украину через территорию Беларуси железнодорожным транспортом.

Эксперты считают, что прекращение поставок литовских нефтепродуктов в Украину в стратегическом плане усилит высокую зависимость от импорта нефтепродуктов из России и Беларуси.

В 2021 году на импорт из Литвы пришлось 9% поставок дизтоплива - 690 тыс. тонн, 11% бензина - 265 тыс. тонн и 16% рынка авиагаза - 57 тыс. тонн.

7 февраля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Украиной и Россией Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.

Доля кременчугского топлива на рынке бензинов Украины достигает 40%.