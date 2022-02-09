Бензин премиального качества марки А-98 готов к отгрузке на АЗС.

Оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода частная компания "Укртатнафта" впервые в истории выпустила украинский бензин марки А-98.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в начале февраля 2022 года на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода изготовлен бензин с октановым числом 98 – впервые в истории отечественной нефтепереработки.

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"Бензин премиального качества марки А-98-Евро5-Е0 в количестве 2 тыс. тонн готов к отгрузке на АЗС. Топливо изготовлено в полном соответствии с ГСТУ 7687: 2015 и требованиями Технического регламента. Эта марка бензина соответствует жестким эксплуатационным требованиям и экологическим стандартам стран ЕС", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что возможность приготовить бензин такого высокого качества появилась благодаря технической модернизации "Укртатнафты".

Импорт бензина в Украину:

В 2021 году в Украину импортировано 8 тыс. тонн бензина А-98, из них 7,5 тыс. тонн из Литвы. С 7 февраля года Беларусь заблокировала поставки а-98 из Литвы в Украину через территорию Беларуси железнодорожным транспортом.

Эксперты считают, что прекращение поставок литовских нефтепродуктов в Украину в стратегическом плане усилит высокую зависимость от импорта нефтепродуктов из России и Беларуси.

В 2021 году на импорт из Литвы пришлось 9% поставок дизтоплива - 690 тыс. тонн, 11% бензина - 265 тыс. тонн.