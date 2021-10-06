Украина накопила почти 19 млрд кубометров газа, чего достаточно для прохождения зимы.
Об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНИАН.
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"У нас в газохранилищах почти 19 миллиардов метров кубических газа, и этого будет достаточно, чтобы пройти зиму. Перед руководством "Нафтогаза" и "Укргазвыдобування" правительство ставит четкую задачу: нарастить добычу собственного газа. Все инструменты для этого были предоставлены, переданы участки для добычи, выданы лицензии, есть соглашения о разделе продукции. Увеличение такой добычи - вопрос национальной безопасности", - сказал он.
По словам премьера, готовность всей инфраструктуры к зиме составляет 99%.
Шмыгаль заверил, что правительство реструктуризирует долги теплопоставляющих и теплогенерирующих организаций, а также компенсирует для них разницу в тарифах.
"Вся страна будет с теплом", - подчеркнул он.
Что будет с тарифами:
30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.