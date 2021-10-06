Премьер заверил, что страна пройдет отопительный сезон без кризиса.

Украина накопила почти 19 млрд кубометров газа, чего достаточно для прохождения зимы.

Об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеУкраинцев готовят к холодной зиме: что будет с отоплением

"У нас в газохранилищах почти 19 миллиардов метров кубических газа, и этого будет достаточно, чтобы пройти зиму. Перед руководством "Нафтогаза" и "Укргазвыдобування" правительство ставит четкую задачу: нарастить добычу собственного газа. Все инструменты для этого были предоставлены, переданы участки для добычи, выданы лицензии, есть соглашения о разделе продукции. Увеличение такой добычи - вопрос национальной безопасности", - сказал он.

По словам премьера, готовность всей инфраструктуры к зиме составляет 99%.

Шмыгаль заверил, что правительство реструктуризирует долги теплопоставляющих и теплогенерирующих организаций, а также компенсирует для них разницу в тарифах.

"Вся страна будет с теплом", - подчеркнул он.

Что будет с тарифами:

30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Автор: Дмитрий Шварц