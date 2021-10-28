"Нафтогаз" и Оператор ГТС уже подали соответствующие заявки в ФСА на участие в сертификации.

НАК "Нафтогаз" и Оператор ГТС имеют все шансы получить право совещательного голоса при сертификации "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на федеральное сетевое агентство (ФСА) Германии.

Читайте такжеПутин прямо в лицо говорит, что не даст Европе газ без "Северного потока-2" - глава "Нафтогаза"

"Нафтогаз" и Оператор ГТС уже подали соответствующие заявки в ФСА на участие в сертификации.

Как сообщает издание, документы могут рассматриваться около месяца.

"Заявки находятся на рассмотрении... Приглашенные стороны имеют процессуальные права в административной процедуре, в частности право высказать свое мнение", - сообщил немецкий регулятор.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления. В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

4 октября компании Nord Stream 2 A. G, которая является оператором газопровода, заявила о начале заполнения газом первой нитки газопровода. По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом.

Советник Государственного департамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн заявил, что сертификация газопровода "Северный поток-2" может затянуться до весны 2022 года.

У Байдена заявили, что США не могли помешать строительству "Северного потока-2".

27 октября 2021 года Украина прокомментировала информацию о сертификации "Северного потока-2".

Автор: Елена Коваленко