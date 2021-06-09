Меморандум предполагает создание двусторонней рабочей группы.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал с Министерством иностранных дел Норвегии меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности.

Об этом сказано в сообщении на правительственном портале.

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Отмечается, что меморандум был подписан в ходе встречи украинской стороны с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Норвегии в Украине Эриком Сведалом.

Меморандум предполагает создание двусторонней рабочей группы по вопросам ядерной защищенности, ядерной безопасности и аварийной готовности.

На встрече также обсуждался ряд других вопросов в энергетической сфере.

«Вопрос энергобезопасности является ключевым для Украины. Устойчивое развитие энергетики и уменьшения углеродного следа при производстве тепловой электрической энергии, синхронизация украинской энергосистемы с ENTSO-E, трансформация угольных регионов - это те вопросы, над которыми мы сейчас работаем», - цитирует пресс-служба Галущенко.

Также отдельно стороны обсудили урегулирование ситуации с расчетами по «зеленому» тарифу.

«Мы активно работаем над решением проблем прошлых периодов. Рассматриваются различные механизмы, в частности, «зеленые» облигации. Еще одна наша задача - не допустить накопления долгов в будущем. Мы открыты к диалогу с инвесторами», - сказал глава Минэнерго.

По информации пресс-службы, на встрече поднимались вопросы перспектив сотрудничества по новым направлениям. В частности, рассматривается направление развития водородной энергетики как один из приоритетов на пути к чистой энергии.

«Начинаем работу над водородной стратегией. Норвегия уже разработала водородную стратегию. Для нас важен был бы опыт норвежских компаний и консультативная поддержка со стороны Норвегии для реализации водородных проектов в Украине», - сказал Галущенко.

Стороны приветствовали сотрудничество между государствами в сфере геологической разведки, в частности, проведение сейсморазведочных работ в Черном море. Одним из перспективных направлений сотрудничества определили также офшорную ветроэнергетику.

Украина и ядерная энергетика

Украина получила лицензию на промышленную эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2, где в течение 100 лет будет храниться отработанное ядерное топливо из первого, второго и третьего энергоблоков.

27 апреля 2021 года Зеленский анонсировал производство в Украине новейших ядерных реакторов.

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Автор: Анна Бредихина