Также обсуждалась взаимодействие в контексте подготовки Катара к проведению чемпионата мира по футболу 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани приоритетные направления сотрудничества двух государств.

Читайте такжеУкраина рассматривает Катар как ключевого партнера в Арабском мире - ЗеленскийКак сообщает пресс-служба Офиса президента, встреча состоялась в рамках официального визита Зеленского в Катар.

«Во время встречи собеседники обозначили приоритетные направления сотрудничества, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, авиационной, военно-технической сфере и сфере безопасности», - говорится в сообщении.

Премьер-министр, министр внутренних дел Катара подчеркнул важность проведения в этом году заседания совместной межправительственной комиссии.

Также обсуждалась взаимодействие в контексте подготовки Катара к проведению чемпионата мира по футболу 2022 года.

В завершение встречи Зеленский поблагодарил премьера за теплый прием.

«Хочу, чтобы наши отношения вышли на новый уровень, чтобы была понятная конкретика во всех направлениях, в частности в интересных проектах», - добавил он.

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Автор: Тамара Отовская