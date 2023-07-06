По словам эксперта, он разделяет мнение министра здравоохранения Виктора Ляшко о том, что жителям Киева не стоит паниковать из-за ситуации на ЗАЭС.

В случае, если Россия совершит теракт на оккупированной Запорожской АЭС, жители Киева не ощутят последствия взрыва.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил доктор технических наук, физик-ядерщик Владимир Борисенко, отметив при этом, что расстояние от ЗАЭС до Киева слишком велико, чтобы в столице ощутили последствия возможного теракта.

По словам эксперта, он разделяет мнение министра здравоохранения Виктора Ляшко о том, что жителям Киева не стоит паниковать из-за ситуации на ЗАЭС. "Можно так утвердительно говорить", - сказал Борисенко, отдельно отметив, что разговоры о необходимости эвакуировать жителей ряда областей не имеют под собой оснований.

Он напомнил о комментариях чиновников о готовности отселять жителей южных областей Украины: Херсонской, Николаевской, Запорожскую и Днепропетровской.

"Даже при худшей ситуации, последствия будут в десятки раз меньше, чем во время Чернобыльской аварии. Отселение - я не верю, что оно будет нужно, потому что это будет очень растянуто во времени", - добавил ученый.

Борисенко отметил, что подрыв взрывного устройства поднимается пыль. "Вы видели, как на кадрах высоки тучи пыли, огня - куда оно летит? Оно летит на километры", - рассказал Борисенко.

Говоря о риске подрыва холодного топлива, эксперт отметил, что последствия теракта не дойдут до столицы Украины.

"Оно (топливо – ред,) взорвется, поднимется, все, что тяжелее воздуха, падает на землю. Когда оно горячее и находится в газообразном состоянии, как тот же йод или другие газы - оно поднимается и может летать в воздухе. Все остальное - это твердые вещества, условно говоря, радиоактивная пыль, которая далеко не улетит. Если будет сильный ветер и еще какой-то вентилятор поставить - куда-то полетит, но все равно это будет километр, два, десять максимум, куда это может долететь. К тому же ветер не дует во все стороны одновременно", - сказал ученый.

Борисенко отметил, что "до Киева даже стратегическое ядерное оружие не достанет, если оно там будет взорвано".

Ситуация на ЗАЭС

5 июля руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что диверсия на ЗАЭС вполне вероятна.

6 июля 2023 года "Энергоатом" предупредил о новой угрозе от деятельности россиян на оккупированной Запорожской атомной электростанции - доверяют управление крупнейшим атомным объектом Европы неопытным специалистам из РФ, которые совсем не имеют необходимых знаний и навыков.

По состоянию на 6 июля 2023 года сообщалось, что на ЗАЭС около 700 оккупантов, которые все минируют.

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