Несмотря на сетевые разрушения энергетическая система работает стабильно.

Из-за обстрелов повреждена сетевая инфраструктура в семи областях, в частности на Сумщине и Днепропетровщине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, отметив при этом, что несмотря на сетевые разрушения энергетическая система работает стабильно, без ограничений для потребителей.

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"Оккупанты не прекращают уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, из - за ночного авиаудара по Сумщине зафиксировано повреждение распределительных сетей, без света - более 1,5 тысяч потребителей. Также из-за вражеских обстрелов и повреждения сетевой инфраструктуры в Днепропетровской области остаются обесточенными около 4,5 тысячи абонентов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что без света остались часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Черниговской областях. Работы по восстановлению электроснабжения в этих регионах ведутся на тех участках, где позволяет ситуация с безопасностью.

Ситуация в энергосистеме Украины

28 апреля 2023 года ракетная атака россиян не нанесла вреда энергетической инфраструктуре Украины, не привела к необходимости ограничения потребления, но на востоке страны в результате обстрелов был поврежден энергетический объект.

5 мая 2023 года утром россияне обстреляли электростанцию в Донецкой области, аварийно отключили один энергоблок. Из-за обстрелов оккупантов была обесточена часть потребителей в Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областях. Ремонтные бригады работают там, где это доволяет ситуация безопасности.

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