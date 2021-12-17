Страна таким образом будет самодостаточной в отношении голубого топлива.

Власти планируют в ближайшие три-четыре года увеличить в Украине показатель добычи собственного природного газа с 18-19 млрд кубометров в год до 23-25 млрд кубометров.

Об этом во время брифинга по созданию координационного энергетического штаба заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

"Мы будем работать над программой увеличения добычи природного газа и других полезных ископаемых в Украине, чтобы наша добыча увеличилась с существующих 18-19 млрд кубов до хотя бы 23-25 млрд кубов в течение ближайших трех-четырех лет, чтобы страна таким образом была самодостаточной в отношении природного газа", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, НАК не сможет длительное время сохранять действующие тарифы для населения, если мировые цены на газ и дальше будут такими же высокими, как сегодня.

Читайте такжеУкраинцы будут "с теплом и светом": Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике "абсолютно стабильной"А премьер-министр Денис Шмыгаль тем временем заверил, что в течение текущего отопительного сезона тарифы на газ, тепло, электроэнергию меняться не будут.

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Автор: Дмитрий Шварц