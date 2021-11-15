Чешский оператор электростанций ČEZ прекращает закупать продукцию у традиционного поставщика комплектующих и технологий для атомной отрасли Škoda JS, которая принадлежит через российское ОАО "ОМЗ" Газпромбанку.

Об этом пишет издание Mind в статье "Škoda JS скоро сдадут в металлолом?".

По информации издания, съемные стеллажи уплотненного хранения топлива (СУХТ), которые и Чехия, и украинский оператор АЭС "Энергоатом" ранее закупали у одного поставщика Škoda JS, в 2021 году для АЭС "Дукованы" были закуплены напрямую у дочки ČEZ – ČEZ Энергосервис, который полностью изготовил и смонтировал данное оборудование. Кроме того, проект внедрения системы принудительного сброса давления системы герметичного ограждения реакторной установки, который в Украине Škoda JS реализовала на 9 блоках ВВЭР, ČEZ тоже закупил у своего предприятия ČEZ Энергосервис, который предложил к поставке систему по технологии компании Westinghouse (в Украине такие системы установлены на 1 и 2 энергоблоках Южно-Украинской АЭС). ČEZ Энергосервис победил в тендере, предложив наиболее выгодную цену.

Как сообщает издание, на сегодняшний день ČEZ судится с Škoda JS: в 2016 году оператор АЭС подал иск против принадлежащим русским компании о возмещении ущерба из-за неправильной проверки трубопроводов на АЭС "Дукованы" и "Темелин". ČEZ требует от Škoda JS компенсировать около 3,5 миллиарда крон (около $144 млн), что значительно превышает стоимость ее собственного капитала.

Кроме того, на днях НАЭК "Энергоатом" сообщил, что третий блок Хмельницкой АЭС компания будет достраивать по технологии Westinghouse АР1000, что не предполагает участия Škoda JS. Ранее рассматривался вариант достройки энергоблоков ХАЭС с реакторами ВВЭР-1000 производства Škoda JS.

Издание предполагает, что многочисленные суды (в том числе и широко известный судебный процесс, связанный с отмыванием экс-народным депутатом Николаем Мартыненко через офшоры 2,8 млн евро по ряду контрактов между чешской Škoda JS и украинским оператором АЭС – НАЭК "Энергоатом") могут привести компанию Škoda JS к банкротству.

Для справки. Президент Чехии Милош Земан подписал закон, исключающий возможность участия компаний из России и Китая в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". Так называемый низкоуглеродный закон устанавливает правило, согласно которому в Чехии могут использовать только ядерные технологии стран - членов Соглашения о государственных закупках под эгидой ВТО, которое вступило в силу в 1996 году. Россия и Китай в число этих стран не входят. Теперь при строительстве и текущем ремонте нового блока чешской АЭС не могут применяться технологии, прямо или косвенно связанные с запрещенными поставщиками.

Автор: Иван Бойко