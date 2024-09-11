По словам Кадри Симсон, доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% в 2021 году до 18% в июне 2024 года.

Доля российского газа в импорте стран Европейского Союза резко снизилась за время войны России против Украины, таким образом ЕС готов полностью отказаться от поставок "голубого топлива" из РФ. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% в 2021 году до 18% в июне 2024 года, в то же время импорт от таких партнеров, как Норвегия и США, увеличился.

"Мы больше не находимся под властью трубопроводов Путина, и мы продолжаем поддерживать наших украинских партнеров накануне приближения зимы", - сказала еврокомиссар. Видео дня

При этом она подчеркнула, что европейские компании имеют право использовать украинскую газовую инфраструктуру, поскольку на это нет санкций и есть интерес с украинской стороны.

Транзит российского газа в Европу через Украину - последние новости

На днях стало известно, что Азербайджан договаривается с Кремлем о поставках российского газа через Украину. Как сообщил президент этой страны Ильхам Алиев, "мы находимся в контакте с обеими странами и видим, что есть почва для серьезного продвижения".

Ранее УНИАН сообщал, что в Чехии придумали альтернативу накануне остановки транзита российского газа через Украину. Как сообщил министр промышленности и торговли этой страны Йозеф Сикела, Чехия имеет достаточную мощность газовой сети для уменьшения зависимости от российских энергоресурсов.

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