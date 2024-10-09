В Минэкономики говорят, что не стоит беспокоиться.

Правительство Германии уверяет, что не волнуется из-за решения Украины не продолжать транзит российского газа в Европу.

Об этом пишет ntv, ссылаясь на заявление немецкого Министерства экономики. Отмечается, что страна способна сохранить поставки природного газа не только на юг и восток Германии, но и в соседние страны, даже если транзит через Украину будет остановлен.

"Немецкие терминалы сжиженного природного газа являются страховым полисом на случай нехватки природного газа даже для европейских стран, которые не имеют доступа к побережью", - говорится в заявлении.

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Украина остановит транзит газа из России

Как известно, в 2019 году НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпромом" заключили соглашение о транизите газа через украинскую территорию. Его срок истекает уже в этом году.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует обсуждать с Россией продление этого соглашения или утверждение нового.

Во время недавней пресс-конференции со словацким премьером Робертом Фицо он повторил свое заявление и призвал все европейские страны полностью отказаться от российских нефти и газа.

Как известно, Словакия, Австрия и Венгрия до сих пор получали газ из России через Украину. Фицо говорил, что хочет убедить Украину сохранить транзит.

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