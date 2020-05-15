Транзит нефти через Украину из-за снижения спроса упал на 40%

В мае "Укртранснафта" поставит европейским потребителям 750 тыс. тонн.

Из-за падения потребительского спроса транзит нефти через Украину в страны Восточной Европы упал на 40%, сообщил на YouTube-канале encorr генеральный директор «Укртранснафты» Николай Гавриленко.

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«Мы на май месяц получили снижение объема транзита нефти на очень существенную для нас величину. Обычно мы качаем порядка 1,3 млн тонн в месяц, на май мы получили заявку на уровне 750 тыс. тонн. То есть по сути на 40% снижен объем прокачки на заводы Чехии, Словакии и Венгрии», - сказал Гавриленко.

Также он сообщил, что Беларусь пока не подала заявку на транзит нефти по украинским трубопроводам в мае.

Как сообщал УНИАН, «Укртранснафта» в 2019 году увеличила объемы транспортируемой нефти на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 15,51 млн тонн.

Справка УНИАН. Компания «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.