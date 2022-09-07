По словам руководителей энергетических компаний, поскольку быстрого решения проблемы нет, напряжение продлится до 2025 года.

Прекращение поставок российского природного газа в Европу приведет к более быстрому истощению запасов при понижении температуры в ближайшие месяцы и еще больше затруднит процесс подготовки к следующим отопительным сезонам.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, по словам руководителей энергетических компаний, поскольку быстрого решения проблемы нет, напряжение продлится как минимум до 2025 года.

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"Следующей зимой у Европы могут возникнуть еще более серьезные проблемы. Возможно, следующим летом страны не смогут заполнить хранилища так, как нам удалось сделать в этом году", — сказал Ниек Ден Холландер, коммерческий директор немецкого энергетического гиганта Uniper SE.

Как пишет издание, Европу охватил худший энергетический кризис за последние 50 лет, поскольку Россия сокращает поставки в ответ на санкции, введенные в связи с ее вторжением в Украину. При резком росте цен давление усугубило кризис стоимости жизни и поставило экономику на грань рецессии.

"Если конечная цель Кремля состоит в том, чтобы полностью лишить Центральную Европу поставок российского газа, то транзит через Украину, безусловно, находится под угрозой", — сказала Лаура Пейдж, старший аналитик по СПГ в компании Kpler, занимающейся сбором энергетических данных.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

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