Восемь компаний установили тарифы на газ ниже установленной правительством предельной цены в 6,99 грн за куб. м.

Газопоставляющие компании, с учетом правительственного ограничения цены газа на уровне 6,99 грн за куб. м, предлагают населению Украины в марте покупать газ по цене от 6,70 до 6,99 грн за кубометр.

Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения «ГазПравда», созданного НАК «Нафтогаз Украины» совместно с активистами.

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Наименьшую цену в марте своим потребителям предложила энергетическая компания «Мегаватт энерго сервисная компания» – 6,70 грн за куб. м, а также «Агросинтез Трейдинг» - 6,75 грн за куб. м.

Еще несколько компаний установили на март цены ниже граничного тарифа, установленного правительством. В частности, «ПК «Энергетические ресурсы Украины» - 6,80 грн за куб. м, газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» - 6,86 грн за куб. м, ГП «Евода трейд» КП Луцкводоканал» - 6,88 грн за куб. м, «Газпромпостач» - 6,9 грн за куб. м, «Волыньэлектро сбыт» - 6,97 грн за куб. м, а также «Закарпатье энергосбыт» – 6,97 грн за куб. м.

Цены остальных поставщиков газа, которые обслуживают большую часть населения Украины, не превышают утвержденную правительством граничную цену и составляют 6,99 грн за куб. м.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

18 января, Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ближайшее время должна принять решение об установлении предельного тарифа на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.

18 января 2021 года Кабмин установил с февраля предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

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Автор: Анна Бредихина