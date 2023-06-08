Украина надеется, что решение о строительстве "Росатомом" ядерных реакторов в Венгрии будет пересмотрено.

Украина направила ноту в Европейскую комиссию относительно возможной активизации сотрудничества в атомной энергетике с Россией.

Как сообщается в Telegram премьер-министра Украины Даниса Шмыгаля, вопрос глава правительства поднял во время выступления на сессии, посвященной Украине, в рамках встречи Совета ОЭСР на министерском уровне.

"Росатом" является частью путинского режима, который поддерживает его террористические действия и подвергает опасности ядерные объекты. Ожидаем, что предыдущее решение по реализации "Росатомом" проекта строительства ядерных реакторов в Венгрии будет пересмотрено. На фоне катастрофы на Каховской ГЭС и оккупации Запорожской АЭС такие шаги выглядят сюрреалистично", - подчеркнул Шмыгаль.

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Он отметил, что санкции против России должны быть усилены, в частности в таких сферах как атомная энергетика.

"Мы должны сделать все, чтобы business as usual со страной-террористом был невозможен и не поддерживал больше российскую военную машину", - подчеркнул глава правительства Украины.

"Росатом" и реакторы для Венгрии

Венгрия имеет построенную Россией атомную станцию, которую планирует расширить вместе с "Росатомом". "Росатом" подписал контракты на достройку АЭС в декабре 2014 года.

8 февраля 2023 года сообщалось о том, что глава Кремля Владимир Путин решил ускоренными темпами построить АЭС в Венгрии. В "Росатоме" заявили, что первый бетон на площадке АЭС может быть залит в 2024 году.

По информации СМИ, Россия профинансирует большую часть проекта кредитом в 10 миллиардов долларов, а Венгрия выплатит оставшиеся 2,4 миллиарда долларов.

В мае 2023 г. Европейский союз одобрил поправку к контракту о расширении АЭС "Пакш", которая позволит ввести в эксплуатацию два новых ядерных блока" Пакш " к началу 2030-х годов.

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