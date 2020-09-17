Производители тепла должны выполнить обязательные условия для поставки газа.

Своевременный старт отопительного сезона для жителей 57 населенных пунктов Украины находится под угрозой из-за долгов производителей тепла.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

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Должники

«Нафтогаз» заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли местное предприятие в их число. Чтобы обезопасить своих клиентов и успешно войти в отопительный сезон, производители тепла должны выполнить обязательные условия поставки газа (предусмотрено постановлением КМУ от 19 октября 2018 №867)», - сказано в сообщении.

Отмечается, что к таким условиям относится подписание договора с «Нафтогазом» в соответствии с законодательством, а также выполнение одного из следующих условий: соблюдение уровня расчетов не ниже 90% или заключение договора о реструктуризации задолженности, или согласование с «Нафтогазом» и исполнительным органом местного совета графика погашения задолженности до 2021 года.

По состоянию на начало сентября долг предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) за газ перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» составлял 43,8 млрд грн.

В то же время в КГГА заявили о полной готовности столицы к отопительному сезону.

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Автор: Игорь Орел