Своевременный старт отопительного сезона для жителей 57 населенных пунктов Украины находится под угрозой из-за долгов производителей тепла.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».
Читайте такжеУкраина входит в отопительный сезон с рекордными запасами топлива
Должники
«Нафтогаз» заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли местное предприятие в их число. Чтобы обезопасить своих клиентов и успешно войти в отопительный сезон, производители тепла должны выполнить обязательные условия поставки газа (предусмотрено постановлением КМУ от 19 октября 2018 №867)», - сказано в сообщении.
Отмечается, что к таким условиям относится подписание договора с «Нафтогазом» в соответствии с законодательством, а также выполнение одного из следующих условий: соблюдение уровня расчетов не ниже 90% или заключение договора о реструктуризации задолженности, или согласование с «Нафтогазом» и исполнительным органом местного совета графика погашения задолженности до 2021 года.
По состоянию на начало сентября долг предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) за газ перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» составлял 43,8 млрд грн.
В то же время в КГГА заявили о полной готовности столицы к отопительному сезону.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram