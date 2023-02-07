По его словам, особую роль в этом играют также маленькие электростанции мощностью 1-20 МВт.

Предприятия зеленой энергетики такие, как солнечные и ветровые электростанции, уменьшают потребности в отключениях электроэнергии, поскольку покрывают определенные объемы потребления тока на локальном уровне.

Об этом заявил Андрей Герус, председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады Украины. "Солнечные и ветро- электростанции также приносят пользу энергосистеме", - заявил Герус.

По его словам, особую роль в этом играют также маленькие электростанции мощностью 1-20 МВт.

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"В тех областях, где стоят миниСЭС и миниВЭС, гораздо меньше потребности отключать от электричества потребителей. Фактически, они нивелируют дефицит на локальном уровне", - подчеркнул нардеп.

Как сообщалось, генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев заявлял, что Одесская область, которая сейчас живет в условиях проблем с энергоснабжением, в некоторые периоды времени получает электроэнергию благодаря возобновляемым источникам энергии, которые есть в области. Поэтому, по его мнению, необходимо предоставить приоритет развитию "зеленой" генерации.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что благодаря "зеленой" генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки.

Также министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина в 2023 году намерена ввести в эксплуатацию 500 МВт новых мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продолжение гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.