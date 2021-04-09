Она составила 209,65 долл. за тыс. куб. м против 249,3 долл. месяцем ранее.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в марте 2021 года снизилась на 15,8% по сравнению с февралем и составила 209,65 долл. за тысячу кубометров.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

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«Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 марта 2021 года, которая составляет 5820,60 грн, или 209,65 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

18 января, Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в январе 2021 года составила 250,1 долл. за тысячу кубометров, что на 23,5% больше, чем в декабре 2020 года.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в феврале 2021 года снизилась на 0,3% по сравнению с январем и составила 249,27 долл. за тысячу кубометров.

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Автор: Анна Бредихина