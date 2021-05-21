Польша не разделяет надежды, о которой говорят американцы, что послабление может привести к диалогу.

Позиция администрации президента США Джо Байдена по российскому проекту Северный поток-2 "не совсем последовательна".

Об этом заявил глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Польское Радио.

По его словам, он дистанцировался от решения Соединенных Штатов не вводить санкций против компании, которая строит газопровод "Северный поток-2".

Щерский отметил, что он разделяет критику, которая в Вашингтоне высказана устно в адрес газопровода, который через Балтийское море должен соединить Россию и Германию.

Впрочем, он добавил, что не разделяет надежды, о которой говорят американцы, что послабление может привести к диалогу, благодаря чему будет возможным изменение профиля инвестиции.

"Это ослабляет возможность влиять на будущее проекта, именно через эту непоследовательность. Я убежден, что в долгосрочной перспективе завершение проекта Nord Stream 2 будет действовать в ущерб Европы, в ущерб евроатлантическим отношениям и будет иметь далеко идущие последствия, которые сегодня все еще можно задержать", - сказал Щерский.

Санкции США против "Северного потока-2"

Ранее стало известно, что США не будут вводить санкций против компании-оператора "Северного потока-2" и ее руководителя. В частности, в докладе Госдепартамента США сообщается о снятии санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством "Северного потока-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига, которого западные СМИ называют союзником президента РФ Владимира Путина.

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Несмотря на это, Госдепартамент США объявил о введении санкций против четырех судов и четырех юридических лиц, которые привлечены к прокладке "Северного потока-2". Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и Варнига "отвечает национальным интересам США".

Северный поток-2: Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкции против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами.

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Автор: Александр Топчий