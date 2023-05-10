Турция может отсрочить другие такие платежи в ближайшие месяцы в зависимости от динамики цен на энергоносители, отмечает Reuters.

Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей по счетам за природный газ в размере 600 млн долларов до 2024 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Отмечается, что это первая такая отсрочка в рамках сделки, объявленной на прошлой неделе.

"Официально на следующий год перенесена выплата в размере $600 млн. Огромное влияние на это оказал рост цен на энергоносители", — сообщил Reuters один из осведомленных в этом вопросе источников.

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Также источник сообщил, что Турция может отсрочить другие такие платежи в ближайшие месяцы в зависимости от динамики цен на энергоносители.

Агентство напоминает, что, согласно заключенному соглашению, до следующего года могут быть отложены платежи Турции за энергоносители на сумму до $4 миллиардов долларов.

По информации Reuters, счета Турции за импорт энергоносителей в прошлом году достигли рекордной отметки в $100 миллиардов, 39% от общего объема пришлось на импорт из России.

Отношения России и Турции

Ранее в России разрешили Турции временно отложить оплату за поставленный в прошлом году газ. В обмен на это решение РФ просит президента Турции Реджепа Эрдогана создать в Турции газовый хаб, который сможет заменить для России разрушенную систему трубопроводов "Северный поток".

В то же время, согласно сообщениям СМИ, в последнее время у россиян возникают проблемы с получением ВНЖ в Турции - процент отказов местами доходит до 90%. Проблема приобрела массовый характер и наблюдается во всех городах страны, тогда как ранее Турция предоставляла туристический ВНЖ всем желающим.

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