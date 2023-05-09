До сих пор Турция выдавала туристический ВНЖ всем желающим.

Граждане России столкнулись с проблемами при получением или продлении туристического вида на жительство в Турции. Местами отказы получают 90% заявителей. Ситуация носит массовый характер, пишет The Moscow Times.

"Практически во всех регионах начал резко расти процент отказов в ВНЖ, а продление проживания стало самым болезненным вопросом для большинства перебравшихся в Турцию россиян", – отмечает издание.

Местные администрации требуют для продления вида на жительство гораздо больше документов, например, выписки из турецких банков с ежемесячными поступлениями на счет. При этом доход на семью из трёх человек должен составлять не менее 2000 долларов ежемесячно. Ранее для получения туристического ВНЖ было достаточно показать договор аренды жилья и полис местной страховки.

Видео дня

Как рассказал журналистам турецкий визовый консультант, сейчас проблема приобрела массовый характер и наблюдается во всех основных городах Турции, хотя требования к документам на ВНЖ у каждого города могут быть свои. Сейчас многие россияне пытаются обойти проблему, оформляя другой тип ВНЖ вместо туристического, например, через покупку недвижимости.

Однако такие варианты доступны не всем. Многие россияне, постоянно проживающие в Турции, жалуются на вынужденное возвращение в Россию, либо необходимость переезда в другие страны.

"В прошлом году россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Турции среди иностранцев, заняв четверть этого рынка. Они приобрели в Турции более 16 000 объектов — втрое больше, чем годом ранее. Число оформленных россиянам ВНЖ составило 153 тысячи, и это также рекорд среди всех иностранных граждан в Турции", – пишет издание.

Отношения РФ и Турции – последние новости

Турция остается одним из главным торговых партнеров России, несмотря на войну в Украине и членство самой Турции в НАТО. На днях Турция отказалась передать Украине ранее купленные в РФ комплексы ПВО. Перед этим Россия разрешила Турции временно не платить за газ.

Между тем сама Россия активно пытается поссорить Турцию с европейскими странами, используя фейковые митинги и уличные провокации в европейских городах. Анкара охотно "клюет" на провокации, несмотря на их очевидность.

Вас также могут заинтересовать новости: