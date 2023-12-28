Импорт электроэнергии осуществляется в течение всех суток.

Оператор энергосистемы Польши по запросу "Укрэнерго" в среду, 27 декабря, оказывал аварийную помощь, покупая излишки украинской электроэнергии в дневные часы, сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

По данным НЭК, в энергосистеме наблюдался избыток электроэнергии. Погода способствовала работе солнечных электростанций на максимальной мощности.

Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы польский оператор энергосистемы PSE три часа оказывал аварийную помощь, приняв излишки украинского электричества общим объемом 600 МВт-ч. Также в течение почти двух часов ограничивалась работа электростанций на ВИЭ.

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Суточный максимум потребления был вечером. Сейчас произведенной электроэнергии хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Импорт электроэнергии осуществляется в течение всех суток из Словакии, Польши Румынии и Молдовы. Экспорт – отсутствует, указали в "Укрэнерго".

Тарифы на электроэнергию

Кабинет Министров Украины продлил действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на электроэнергию для населения до конца апреля 2024 года. Для бытовых потребителей цена электричества и в дальнейшем составит 2,64 грн за кВт/ч.

Компания "Укрэнерго" будет отключать должников, которые потребляют электроэнергию на балансирующем рынке и не платят за нее, задолженность которых совокупно уже превышает 30 млрд грн.

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