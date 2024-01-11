Россияне имеют иллюзию, что контролируют ситуацию на Запорожской АЭС, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
По его словам, ситуация на оккупированном объекте ежедневно ухудшается и это также констатируют эксперты МАГАТЭ, представители которой находятся на ЗАЭС.
"Недавно было заявление МАГАТЭ о том, что инспекторов не допустили в реакторные залы. А это значит, что россияне прячут реальное положение дел. Он нам известен: это деградация оборудования. Станция не работает в системе с сентября 2022 года, а сложное оборудование АЭС должно постоянно работать. Однако работы для его поддержки не проводятся, и это приводит к деградации", - пояснил Галущенко.
Он подчеркнул, что представители Росатома, которые находятся на ЗАЭС, являются преступниками по нормам международного права и обязательно понесут ответственность за это.
"Они имеют иллюзию, что контролируют ситуацию на станции по ядерной и радиационной безопасности. Но, к сожалению, ситуация становится хуже с каждым днем их присутствия", - сказал глава Минэнерго.
По словам Галущенко, после деоккупации для возвращения к эксплуатации хотя бы одного из шести энергоблоков ЗАЭС надо будет провести огромную работу.
Ситуация на ЗАЭС - детали
В ночь на субботу, 2 декабря, на временно оккупированной россиянами ЗАЭС был новый блэкаут, который создавал угрозу ядерной и радиационной безопасности. Тогда же сообщалось, что благодаря усилиям наших специалистов была возобновлена связь атомной электростанции с украинской энергосистемой - возобновлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что каждый блэкаут-угроза аварии и ситуации на грани повторения аварии на АЭС Фукусимы в Японии в 2011 году из-за землетрясения. Это была самая тяжелая ядерная авария со времен Чернобыльской катастрофы 1986 года.
Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Промышленная площадка станции подвергается периодическим обстрелам.
Ранее сообщалось, что оккупанты целенаправленно превращают АЭС в военную базу, минируя все вокруг.
На АЭС постоянно присутствуют представители корпорации "Росатом". Им не хватает персонала, поскольку украинские работники станции в основном отказываются сотрудничать с оккупантами.
В конце марта 2023 г. генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную ЗАЭС и сообщил, что ее больше невозможно защитить.