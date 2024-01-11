Ухудшение ситуации на оккупированном объекте констатируют, в частности, эксперты МАГАТЭ, представители которой находятся на ЗАЭС.

Россияне имеют иллюзию, что контролируют ситуацию на Запорожской АЭС, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, ситуация на оккупированном объекте ежедневно ухудшается и это также констатируют эксперты МАГАТЭ, представители которой находятся на ЗАЭС.

"Недавно было заявление МАГАТЭ о том, что инспекторов не допустили в реакторные залы. А это значит, что россияне прячут реальное положение дел. Он нам известен: это деградация оборудования. Станция не работает в системе с сентября 2022 года, а сложное оборудование АЭС должно постоянно работать. Однако работы для его поддержки не проводятся, и это приводит к деградации", - пояснил Галущенко.

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Он подчеркнул, что представители Росатома, которые находятся на ЗАЭС, являются преступниками по нормам международного права и обязательно понесут ответственность за это.

"Они имеют иллюзию, что контролируют ситуацию на станции по ядерной и радиационной безопасности. Но, к сожалению, ситуация становится хуже с каждым днем их присутствия", - сказал глава Минэнерго.

По словам Галущенко, после деоккупации для возвращения к эксплуатации хотя бы одного из шести энергоблоков ЗАЭС надо будет провести огромную работу.

Ситуация на ЗАЭС - детали

В ночь на субботу, 2 декабря, на временно оккупированной россиянами ЗАЭС был новый блэкаут, который создавал угрозу ядерной и радиационной безопасности. Тогда же сообщалось, что благодаря усилиям наших специалистов была возобновлена связь атомной электростанции с украинской энергосистемой - возобновлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что каждый блэкаут-угроза аварии и ситуации на грани повторения аварии на АЭС Фукусимы в Японии в 2011 году из-за землетрясения. Это была самая тяжелая ядерная авария со времен Чернобыльской катастрофы 1986 года.

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Промышленная площадка станции подвергается периодическим обстрелам.

Ранее сообщалось, что оккупанты целенаправленно превращают АЭС в военную базу, минируя все вокруг.

На АЭС постоянно присутствуют представители корпорации "Росатом". Им не хватает персонала, поскольку украинские работники станции в основном отказываются сотрудничать с оккупантами.

В конце марта 2023 г. генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную ЗАЭС и сообщил, что ее больше невозможно защитить.

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