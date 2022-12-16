В частности, речь идет о Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях.

Из-за угрозы ракетного удара по объектам енерегетической инфраструктуры в некоторых областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко и председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"В связи с угрозой ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры энергетики применяют отключение энергоснабжения! Это позволит предотвратить масштабные повреждения в случае попадания вражеских ракет", - отметил Бунечко.

В свою очередь, Табурец добавил, что в Черкасской области по распоряжению "Укрэнерго" применены специальные графики аварийных отключений.

Видео дня

Об ограничении поставок электроэнергии вне графиков сообщил также и председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Главы государства призвали граждан сохранять спокойствие и добавили, что по окончании тревоги энергопитание будет восстановлено.

Ракетная атака сегодня: что известно

Сейчас в Украине продолжается масштабная воздушная тревога. Сообщается о пусках вражеских ракет.

В частности, по словам председателя Николаевской ОВА Виталия Кима, с Каспийского моря россияне запустили около 60 ракет, часть из которых уже над территорией Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: