В США пригрозили санкциями немецкому порту из-за "Северного потока-2"

Оказывая логистическую поддержку строителям российского газопровода "Северный поток-2", порт Мукран подвергает себя риску штрафных мер США.

Сенаторы США угрожают санкциями немецкому порту Мукран в связи со строительством газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Об этом говорится в письме, подписанном сенаторами Тэдом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном, которое получило руководство управляющей этим портом компании Fährhafen Sassnitz GmbH, пишет DW со ссылкой на немецкую деловую газету Handelsblatt.

Сенаторы угрожают компании "чувствительными последствиями" в случае, если она не прекратит оказывать логистическую поддержку проекту "Северный поток-2".

Как говорится в документе, США лишит порт перспективы "финансового выживания, если он продолжит предоставлять товары, услуги и поддержку" в какой-либо форме этому проекту.

В частности, в порту Мукран на острове Рюген складированы трубы, которые используются для сооружения газопровода, и, кроме того, порт снабжает провиантом российские суда-трубоукладчики "Академик Черский" и "Фортуна", говорится в письме.

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Как указывают сенаторы, их письмо служит юридическим предостережением о том, что, поддерживая проект газопровода, компания подвергает порт Мукран, а также его ведущих менеджеров, владельцев и сотрудников риску юридических и экономических штрафных мер со стороны США.

Компания Fährhafen Sassnitz GmbH на 90 процентов принадлежит городу Засниц и на 10 процентов - федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Официальный представитель компании сообщил, что ее руководство не намерено комментировать письмо, поскольку его содержание относится к компетенции земельного и федерального правительств.

Как сообщал УНИАН, в июле Палата представителей Конгресса США одобрила изменения в законодательстве, которые предусматривают новые санкции против компаний, причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2".

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