Президент отметил, что такие проекты несут серьезные будущие риски для ЕС и его единства.

Украина и Словакия имеют общее видение по поводу энергетической безопасности Европы и угроз, которые представляет проект "Северный поток-2".

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Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом глава государства Владимир Зеленский сказал журналистам после встречи с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Братиславе.

"Приятно, что у нас общее видение по поводу энергетической безопасности Европы и согласие в том, что такие проекты, как "Северный поток-2", несут серьезные будущие риски для ЕС и его единства", - отметил он.

Президент также подчеркнул, что Украина благодарит Словакию за ключевую роль в обеспечении реверсных поставок газа в нашу страну.

Что этому предшествовало

16 июля в США рекомендовали компаниям-инвесторам пересмотреть вопрос об участии в проекте по строительству газопровода "Северный поток-2".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент планирует ввести санкции против компаний-инвесторов "Северного потока-2".

МИД Украины приветствовал готовность США ввести санкции против компаний-инвесторов, которые помогают завершить строительство "Северного потока-2".

Проектом предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1". Но из-за санкций, которые в конце 2019 года одобрил Конгресс США, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

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Автор: УНИАН