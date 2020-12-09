Палата представителей Соединенных штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Санкции будут направлены против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими кораблями по завершению проекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на этой неделе решение по бюджету еще должен принять Сенат, а тогда он пойдет на подпись президенту.
"Ранее Трамп угрожал ветировать законопроект. Впрочем, поскольку бюджет поддержали 335 конгрессменов, этого количества достаточно, чтобы обойти возможное вето главы Белого Дома", - подчеркивает издание.
Подробнее об этом можно узнать из следующего видео:
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