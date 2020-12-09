На этой неделе решение по бюджету должен принять Сенат, а тогда он пойдет на подпись президенту.

Палата представителей Соединенных штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Санкции будут направлены против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими кораблями по завершению проекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой неделе решение по бюджету еще должен принять Сенат, а тогда он пойдет на подпись президенту.

"Ранее Трамп угрожал ветировать законопроект. Впрочем, поскольку бюджет поддержали 335 конгрессменов, этого количества достаточно, чтобы обойти возможное вето главы Белого Дома", - подчеркивает издание.

Подробнее об этом можно узнать из следующего видео:

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Автор: УНИАН