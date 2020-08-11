"Северный поток-2" могут бросить недостроенным - росСМИ

Подготовка новых санкций США увеличивает вероятность того, что запуск "Северного потока-2" будет отложен или же газопровод не будет завершен вовсе.

Впервые участник проекта "Северный поток-2" компания Uniper заявила, что российский газопровод в обход Украины могут не достроить.

Читайте такжеСША готовят новые санкции против "Северного потока-2" и посоветовали Германии "прекратить кормить зверя"

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заявление одного из финансовых партнеров "Газпрома", немецкой энергетической компании.

В заявлении отмечается, что подготовка новых санкций США увеличивает вероятность того, что запуск "Северного потока-2" будет отложен или же газопровод не будет завершен вовсе.

"По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток-2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает", - отмечается в отчете концерна.

Также Uniper заявила о вероятном списании кредита "Северному потоку – 2" в случае заморозки проекта. На конец мая немецкая компания выдала 700 миллионов евро, всего ожидалось 950 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступившие в силу в декабре 2019 года.

Основной является позиция США, санкции которых уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram