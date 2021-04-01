До решения суда будет сохраняться запрет на строительство газопровода.

Природоохранные организации Германии в судебном порядке пытаются заблокировать решение о возобновлении строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Читайте такжеВ правительстве Германии призвали ввести мораторий на проект "Северный поток-2"Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter.

"Немецкие природоохранные организации подают иск против решения Федерального ведомства гидрографии и судоходства возобновить строительство "Северного потока-2" в немецких водах", - написал посол.

"Это будет означать сохранение запрета на строительство газопровода "Северный поток-2" до решения суда", - пояснил Мельник.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что предупредил министра иностранных дел Германии Гайко Мааса о новых санкциях в случае завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Справка УНИАН. Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить строительные работы.

7 января в Германии основали фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

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Автор: Виталий Саенко