Утолить энергетический голод Европы всегда было непросто. Несмотря на усилия по увеличению использования возобновляемых источников энергии, зависимость от ископаемого топлива ставится под сомнение как никогда раньше.
Газовый проект «Северный поток-2» стал предметом ожесточенных дебатов и разногласий, когда ПАО «Газпром», газовый гигант России, и пять европейских энергетических компаний сформировали консорциум для прокладки нового газопровода стоимостью 9,5 млрд евро рядом с существующим «Северным потоком» по дну Балтийского моря.
Проект поставил под сомнение возможность диверсификации маршрутов поставок газа в Европейский Союз, подорвал роль участников рынка в формировании и реализации энергетической политики ЕС, а также пошатнул рычаги влияния на внутреннюю сплоченность рынка ЕС и отношения блока с Украиной и Россией.
Обеспокоенность США в отношении газопровода связано с резким ростом европейской зависимости от российского экспорта природного газа и склонностью последнего использовать энергию как геоэкономическое оружие против своих потребителей.
Байден еще со времен президентской кампании неодобрительно относился к «Северному потоку-2», называя его «плохой сделкой для Европы»
Такую позицию, поддерживает в основном Восточная Европа и, в частности, Украина - ключевая страна-транзитер энергоносителей, которая в случае ввода в эксплуатацию трубопровода Балтийского моря из России в Германию, потеряет более 2 миллиардов долларов США в качестве платы за транзит ежегодных транзитных сборов, и в конце концов сведет на нет единый геополитический рычаг влияния Украины на Россию.
Подход всегда заключался в том, чтобы откладывать завершение строительства трубопровода, а сам Байден еще со времен президентской кампании неодобрительно относился к «Северному потоку-2», называя его «плохой сделкой для Европы».
Сегодня Байден позиционирует себя как надежный союзник Европы. На этом можно предположить, что Вашингтон пока воздержится от дальнейших односторонних санкций против газопровода. В то же время, у новой администрации США есть явное желание наладить отношения с Берлином. Вашингтон считает Германию важным союзником во всем - от противостояния Китая и переговоров с Ираном до изменения климата. Решение проблемы «Северного потока-2» позволило бы им сосредоточиться на общей повестке дня.
Конечно, когда новая администрация США пытается наладить отношения с Германией после четырех лет правления Дональда Трампа, вызов немецкой критики, связанной с блокировкой компаний, работающих над проектом, является неудобным и невыгодным для финансовой системы США.
Медленные действия Государственного департамента, а также утечка документа, что свидетельствует о том факте, что Германия действительно предлагала построить терминалы для получения американского СПГ в прошлом году, породили слухи о возможной сделке между Вашингтоном и Берлином. Однако решительные правительственные заявления против газопровода не сопровождаются столь же решительными мерами. Байден не спешит выполнять требования членов Конгресса США о введении дополнительных мер против газопровода, поддерживаемого Газпромом.
Перспектива «замедленных» санкций Госдепартамента уже вызвала резкую критику со стороны Конгресса. В минувшую пятницу, республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин из Комитета иностранных дел Палаты представителей США, в письме Байдену, отметили, что они «обеспокоены» сообщениями о том, что США могут проигнорировать предусмотренные законом санкции в обмен на сделку с Германией.
Германия получает свой природный газ по трубопроводам, проходящим через Украину, Польшу и страны Балтии
Берлин, надеясь достроить газопровод, пытается убедить Вашингтон в том, что Германия обеспечит действие регуляторного механизма, что ограничивает любые попытки манипуляций на российском рынке, а также окажет поддержку в строительстве терминалов, которые могли бы получать американский сжиженный природный газ.
Это еще не конец истории. Германия получает свой природный газ по трубопроводам, проходящим через Украину, Польшу и страны Балтии. Действительно, доход для Украины за разрешение транзита газа из России в Германию по существующим наземным трубопроводам в пределах Украины составляет более 2% от общего ВВП Украины. В случае ввода в эксплуатацию, газопровод пройдет в обход нынешней наземной трассы, что в значительной степени исключило бы Украину, Польшу и страны Балтии - ключевых союзников США и Западной Европы в регионе.
Это подчеркивает важность европейских стран для содействия открытой, глобальной и взаимозаменяемой торговле природным газом с доступом не только к различным путям снабжения, но и к различным поставщикам.
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