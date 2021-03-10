Элина Моргунова

Утолить энергетический голод Европы всегда было непросто. Несмотря на усилия по увеличению использования возобновляемых источников энергии, зависимость от ископаемого топлива ставится под сомнение как никогда раньше.

Газовый проект «Северный поток-2» стал предметом ожесточенных дебатов и разногласий, когда ПАО «Газпром», газовый гигант России, и пять европейских энергетических компаний сформировали консорциум для прокладки нового газопровода стоимостью 9,5 млрд евро рядом с существующим «Северным потоком» по дну Балтийского моря.

Проект поставил под сомнение возможность диверсификации маршрутов поставок газа в Европейский Союз, подорвал роль участников рынка в формировании и реализации энергетической политики ЕС, а также пошатнул рычаги влияния на внутреннюю сплоченность рынка ЕС и отношения блока с Украиной и Россией.

Обеспокоенность США в отношении газопровода связано с резким ростом европейской зависимости от российского экспорта природного газа и склонностью последнего использовать энергию как геоэкономическое оружие против своих потребителей.

Байден еще со времен президентской кампании неодобрительно относился к «Северному потоку-2», называя его «плохой сделкой для Европы»

Такую позицию, поддерживает в основном Восточная Европа и, в частности, Украина - ключевая страна-транзитер энергоносителей, которая в случае ввода в эксплуатацию трубопровода Балтийского моря из России в Германию, потеряет более 2 миллиардов долларов США в качестве платы за транзит ежегодных транзитных сборов, и в конце концов сведет на нет единый геополитический рычаг влияния Украины на Россию.

Подход всегда заключался в том, чтобы откладывать завершение строительства трубопровода, а сам Байден еще со времен президентской кампании неодобрительно относился к «Северному потоку-2», называя его «плохой сделкой для Европы».

Сегодня Байден позиционирует себя как надежный союзник Европы. На этом можно предположить, что Вашингтон пока воздержится от дальнейших односторонних санкций против газопровода. В то же время, у новой администрации США есть явное желание наладить отношения с Берлином. Вашингтон считает Германию важным союзником во всем - от противостояния Китая и переговоров с Ираном до изменения климата. Решение проблемы «Северного потока-2» позволило бы им сосредоточиться на общей повестке дня.

Конечно, когда новая администрация США пытается наладить отношения с Германией после четырех лет правления Дональда Трампа, вызов немецкой критики, связанной с блокировкой компаний, работающих над проектом, является неудобным и невыгодным для финансовой системы США.

Медленные действия Государственного департамента, а также утечка документа, что свидетельствует о том факте, что Германия действительно предлагала построить терминалы для получения американского СПГ в прошлом году, породили слухи о возможной сделке между Вашингтоном и Берлином. Однако решительные правительственные заявления против газопровода не сопровождаются столь же решительными мерами. Байден не спешит выполнять требования членов Конгресса США о введении дополнительных мер против газопровода, поддерживаемого Газпромом.

Перспектива «замедленных» санкций Госдепартамента уже вызвала резкую критику со стороны Конгресса. В минувшую пятницу, республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин из Комитета иностранных дел Палаты представителей США, в письме Байдену, отметили, что они «обеспокоены» сообщениями о том, что США могут проигнорировать предусмотренные законом санкции в обмен на сделку с Германией.

Германия получает свой природный газ по трубопроводам, проходящим через Украину, Польшу и страны Балтии

Берлин, надеясь достроить газопровод, пытается убедить Вашингтон в том, что Германия обеспечит действие регуляторного механизма, что ограничивает любые попытки манипуляций на российском рынке, а также окажет поддержку в строительстве терминалов, которые могли бы получать американский сжиженный природный газ.

Это еще не конец истории. Германия получает свой природный газ по трубопроводам, проходящим через Украину, Польшу и страны Балтии. Действительно, доход для Украины за разрешение транзита газа из России в Германию по существующим наземным трубопроводам в пределах Украины составляет более 2% от общего ВВП Украины. В случае ввода в эксплуатацию, газопровод пройдет в обход нынешней наземной трассы, что в значительной степени исключило бы Украину, Польшу и страны Балтии - ключевых союзников США и Западной Европы в регионе.

Это подчеркивает важность европейских стран для содействия открытой, глобальной и взаимозаменяемой торговле природным газом с доступом не только к различным путям снабжения, но и к различным поставщикам.

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