Берлин называет новый российский газопровод "мостом в Россию", но ему стоит подумать, какую пользу этот и другие подобные "мосты" приносят.

На Западе ни у одной страны отношения с Россией не отягощены настолько историей, как в случае Германии. В июне исполнится 80 лет с начала нацистского вторжения в СССР, которое стало началом титанических сражений и военных зверств. Все это до сих пор влияет то, как Германия оценивает саму себя. А также заставляет Берлин очень взвешенно подходить в официальных делах с Россией.

Но тяжелая история не оправдывает необдуманные комментарии немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера на прошлой неделе о немецко-российских отношениях, - пишет Financial Times. Во время интервью для немецкой газеты он оправдывал газопровод "Северный поток-2". Штайнмайер называл его одним из немногих мостов между Россией и Европой, без которых климат в сфере дипломатии и безопасности будет только ухудшаться.

Штайнмайер в контексте российского газопровода даже упомянул более чем 20 миллионах погибших граждан СССР во времена Второй мировой войны.

"Это не оправдывает ошибки российской политики сегодня. Но мы не должны терять видение более широкой картинки", - сказал немецкий президент.

Читайте такжеЭкономические бессмысленный проект: Коболев ответил на заявление Путина по "Северному потоку-2"Проблема попытки Штайнмайера оправдать "Северный поток-2" моральными обязательствами перед Россией заключается в том, что он забыл о других странах, которые нацисты опустошили в 1939-1945 годах. Россия стала юридическим преемником Советского Союза, заняв его место в Совете безопасности ООН после падения коммунизма в 1991 году. Но русские - не единственный народ, перед которым у немцев есть моральные долги, на что быстро указал посол Украины в Берлине.

Список европейских стран, которые могут утверждать, что Германия имеет моральные обязательства перед ними, чрезвычайно длинный и выходит за пределы географии бывшего СССР. Западная Германия, а позже и объединенное немецкое государство, ответили за нацистские преступления с высоким чувством ответственности. Но слова Штайнмайера проливают свет на то, что Россия для многих немецких политиков и бизнесменов остается особым случаем.

Партнерство Германии с Россией в проекте "Северный поток-2" напоминает странам Центральной и Восточной Европы о горьком опыте прошлых веков. Польша несколько раз исчезала с карты Европы из-за разделов. В период между 1772 и 1795 годом Пруссия и Россия устроили три таких события. Пакт между Третьим рейхом и СССР тоже стал предпосылкой для атаки против Польши с двух сторон.

Для стран, которые лежат между Германией и Россией, "Северный поток-2" - это очередное зловещее соглашение, заключенное у них за спиной. И Берлин упорно не хочет замечать их беспокойств. Последствия для ЕС могут быть тяжелыми. Провозглашена цель блока из 27 стран - действовать как стратегически единая сила с единой политикой в сфере международных отношений и безопасности. Однако, для стран Балтии, Польши и других в регионе урок "Северного потока-2" гласит: не стоит доверять свою свободу размытым концепциям о безопасности ЕС. Поскольку Германия, оглядываясь лишь на собственные инетерсы, заключает двусторонние соглашения с Россией.

Читайте такжеDie Zeit: "Северный поток-2" станет газопроводом, в котором никогда не будет газаДля центральных и восточных европейцев ключевой защитник их независимости - это не ЕС, а США. Таким образом, оборону и безопасность можно добавить в список проблем, которые вносят раскол между западными и восточными странами-участницами ЕС. В нем уже оказались верховенство закона, плюрализм в СМИ и проблемы миграции. Чрезвычайной чертой немецкого сотрудничества с Россией стала ее широкая межпартийная поддержка. Канцлер Ангела Меркель поддержала санкции ЕС против Москвы после аннексии Крыма в 2014 году и вооруженного вторжения на восток Украины. Но она все равно защищает "Северный поток-2". Подход нового лидера ее партии ХДС Армина Лашета даже не так тонок. Когда российский президент Владимир Путин как раз занимался оккупацией Крыма, Лашет критиковал так называемый "антипутинский популизм" в Германии.

Министр иностранных дел Германии из партии СДПГ Хайко Маас тоже защищает сотрудничество Берлина с Москвой, оправдывая это необходимостью Запада не допустить сближения России с Китаем в экономической и оборонной сфере. Правые популисты из "Альтернативы для Германии" и немецкие "Левые " несогласны с ХДС и СДПГ во всем, кроме сотрудничества с Россией.

И что Кремль дает Германии взамен? Бундестаг стал жертвой мощной российской кибератаки в 2015 году. Через четыре года после того посреди Берлина был убит бывший участник войны в Чечне. И прокуроры говорят, что приказ ликвидировать его отдало российское правительство.

Читайте такжеThe Telegraph: "Северный поток-2" развенчал миф о моральном лидерстве МеркельУтверждение, что тесные экономические и энергетические отношения с Россией приносят пользу безопасности Европы, чрезвычайно сомнительно. По крайней мере, в эру Путина. Вопрос, который немецкие политики должны себе задать, касается не того, насколько велик моральный долг страны перед Россией. Им лучше подумать, приносят ли "Северный поток-2" и другие подобные "мосты" в Россию хоть какие-то полезные результаты.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Перевод: Лесь Дымань