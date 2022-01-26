Такими механизмами, по его мнению, могут быть финансовые санкции, которые применяются при нарушении условий контрактов; недопущение компании, нарушившей обязательства, к дальнейшему участию в торгах и др.

Участники рынка электроэнергии протестировали новый вид аукционов, который вводит Украинская энергетическая биржа (УЭБ) – двусторонний непрерывный аукцион (стакан) по продаже электроэнергии на неделю, месяц, квартал, полгода и год.

Заместитель председателя правления по вопросам электроэнергии Ассоциации поставщиков энергоресурсов Василий Гончарук отметил среди основных преимуществ этого вида аукциона стандартизированную, единую для всех участников, форму договоров купли-продажи.

В то же время эксперт отметил, что у участников есть вопросы к контролю за исполнением обязательств по контрактам, заключенным на бирже.

"Запуская новый вид аукционов, важно сразу продумать и предусмотреть механизмы контроля за выполнением обязательств по контрактам и возможные санкции за их невыполнение", – подчеркнул Василий Гончарук.

Такими механизмами, по его мнению, могут быть финансовые санкции, применяемые при нарушении условий контрактов; недопуск нарушившей обязательства компании к дальнейшему участию в торгах; создание при бирже Третейского суда, исполнение решений которого обязательно для участников торгов.

Напомним, только государственные генерирующие компании обязаны продавать свою электроэнергию через электронные аукционы на организованных торговых площадках (биржах). Частные компании-продавцы электроэнергии нередко заключают договора напрямую, вне биржи, и выполнение условий договоров не контролируется. В случае нарушений условий договоров одной из сторон единственно возможным вариантом защиты для другой стороны остается обращение в суд.

По данным НКРЭКУ, доля внебиржевых двусторонних договоров в 3 квартале 2021 г. составила 33%.

Двухсторонний непрерывный аукцион по продаже электроэнергии до сих пор не практиковался в Украине. Главные особенности, отличающие его от других видов аукционов, кроме стандартизированного договора купли-продажи – неограниченное количество участников сессии (как продавцов, так и покупателей), предварительно определенный график проведения аукционов, автоматическое формирование сделок путем сопоставления заданных участниками торгов параметров сделки (период, объем, цена и др.).

Отметим, что в Украине на реформированном оптовом энергорынке были лишь единичные случаи заключения годовых двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии через биржевые торги.

УЭБ готовится к полноценному запуску данных аукционов после тестирования и учета замечаний участников рынка.