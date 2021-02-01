Директором нового дивизиона назначен Максим Рабинович.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выделила розничную торговлю газом в отдельный дивизион - "Розничная торговля".

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Об этом говорится в сообщении компании.

Сообщается, что при этом оптовой продажей газа и жидких углеводородов будет заниматься дивизион "Трейдинг".

Директором нового дивизиона "Розничная торговля" стал Максим Рабинович, глава "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины". Директором дивизиона "Трейдинг" назначен Виллем Коппульс, глава "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Трейдинг".

В компании напомнили, что каждый дивизион компании специализируется на определенных бизнес-направлениях для максимизации добавленной стоимости и установления четкой ответственности за результаты. На сегодня в рамках группы созданы бизнес-дивизионы "Разведка и добыча", "Нефть", "Розничная торговля", "Трейдинг", "Новая энергия", "Теплоэнергетика", "Хранение природного газа".

Кроме основных бизнес-дивизионов, отдельно создан дивизион "Техническое обеспечение", который централизованно отвечает за капитальные проекты, научно-исследовательскую деятельность и управление цепочками поставок.

Матричная модель сегодня широко используется компаниями во всем мире, включая таких мировых лидеров нефтегазовой отрасли как British Petroleum, Equinor, ExxonMobil.

Справка УНИАН.

НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 80% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Автор: Игорь Орел