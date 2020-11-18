Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергает информацию о якобы закрытии дела «Роттердам+» и заявляет, что расследование было возобновлено по решению Высшего антикоррупционного суда.
Читайте такжеЕБРР даст Украине кредит на разработку месторождений - ШмыгальОб этом говорится в сообщении НАБУ, опубликованном в Twitter 17 ноября вечером.
«Расследование дела «Роттердам+» возобновлено по решению ВАКС. Информация о его якобы закрытии не соответствует действительности. Заявитель отозвал жалобу из-за отсутствия предмета спора», - говорится в сообщении.
Дело "Роттердам+": что было до этого
- 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии был нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.
- По данным НАБУ, среди подозреваемых - бывший председатель Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Дмитрий Вовк и экс-заместитель начальника управления энергорынка НКРЕКУ Владимир Бутовский.
- Действия всех шестерых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.Вовк объявлен в международный розыск.
- В ноябре 2019 года ВАКС заочно арестовал Вовка и Бутовского, который также скрывается от следствия.
- 27 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла производство по делу "Роттердам +" в части, касающейся подозреваемых из-за не установления достаточных доказательств для установления их вины.
- 24 сентября Высший антикоррупционный суд отказался возобновлять дело. Следственная судья Екатерина Широкая заявила, что суд не видит оснований "для проведения других следственных розыскных действий или оснований считать, что у органа досудебного расследования не было возможности собрать достаточно доказательств".
- Она также отметила, что "правомерным выглядит вывод о том, что не установлено достаточно доказательств для доказательства виновности лиц в суде и исчерпаны возможности для их получения, что свидетельствует об обоснованности постановления от 27 августа о закрытии уголовного производства".
- В то же время 27 октября ВАКС удовлетворил жалобу "Никопольского завода ферросплавов и отменил решение прокурора САП о закрытии дела".
17 ноября руководитель пресс-службы Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Вадим Клищенко заявил о закрытии производства по возобновлению дела «Роттердам+».
В то же время в общественной организации «Центр противодействия коррупции» уточнили, что экс-депутат и бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак отказался от апелляционной жалобы на решение судьи Высшего антикоррупционного суда Екатерины Широкой об отказе в возобновлении дела «Роттердам+», поскольку дело уже возобновила другая судья ВАКС Оксана Олейник.
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