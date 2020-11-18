В то же время в общественной организации «Центр противодействия коррупции» уточнили, что экс-депутат и бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак отказался от апелляционной жалобы на решение судьи Высшего антикоррупционного суда Екатерины Широкой об отказе в возобновлении дела «Роттердам+», поскольку дело уже возобновила другая судья ВАКС Оксана Олейник.