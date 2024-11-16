В Австрии заверили, что смогут выполнить обязательства по поставкам газа до 2025 года и далее.

"Газпром" заявил о полном прекращении поставок российского газа в Австрию после того, как отказался платить неустойку за нарушение своих контрактных обязательств. Тем не менее поставки в Европе продолжились в обычном режиме, пишет Bloomberg.

Австрийская энергетическая компания OMV AG подвердила, что поставки "Газпрома" были сокращены до нуля, как и планировалось, в 6 часов утра в субботу. Тем не менее российский газ продолжает поставляться в Европу через Украину в прежнем объеме.

По данным словацкого оператора Eustream, поставки российского газа на пограничном пункте Велке Капушаны продолжаются в обычном режиме, отметили в агентстве. Также журналисты выяснили, что поставки из Словакии в Австрию в Баумгартене не прекратились, но сократились на 17% по сравнению с пятницей.

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Инсайдеры сообщили журналистам, что после отключения OMV газ забирают или перемещают другие покупатели. Руководитель европейского газового направления и глобального СПГ в компании Energy Aspects Ltd. в Лондоне считает, что это могут быть словацкая компания Slovensky Plynarensky Priemysel AS и венгерская MVM Zrt.

"Возможно, именно это мы и наблюдаем сегодня, но будет сложно поддерживать такой уровень потока без заключения нового контрактного соглашения", - сказал он.

Экс-министр экономики Словакии Карел Хирман заявил, что поставки российского газа в Центральную Европу могут скорректироваться в начале следующей недели из-за отключения австрийской OMV, подчеркнули в агентстве.

Антимонопольный регулятор австрийской компании E-Control Лео Лер добавил:

Российский газ продолжит поступать в Австрию без запрета на импорт - такова динамика рынка. Однако прекращение контракта с OMV означает разрыв долгосрочных коммерческих связей с "Газпромом", что в конечном итоге гораздо важнее, чем то, откуда на самом деле поступает газ".

В OMV заверили, что смогут выполнить обязательства по поставкам газа до 2025 года и далее через альтернативные источники, если поставки из России по долгосрочному контракту будут остановлены, отметили журналисты.

Тем не менее бывший генеральный директор OMV Герхард Ройсс в интервью австрийскому общественному радио ORF рассказал, что цены на газ могут вырасти на 20% или больше в краткосрочной перспективе. По его словам, это грозит новым витком инфляции.

Российский газ в Европе - что известно

Напомним, что "Газпром" был обязан выплатить австрийской компании OMV 230 миллионов евро и издержки за срыв поставок газа немецкой дочерней компании в 2022 году. В РФ отказались платить неустойку, из-за чего австрийский оператор решил не давать россиянам деньги за поставленный в октябре газ. В ответ на это "Газпром" заявил о полном прекращении поставок газа в Австрию.

Ранее УНИАН писал, что Чехия снова начала закупать российский газ. Страна увеличила импорт российских поставок через Словакию.

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