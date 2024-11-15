Страна увеличила импорт российских поставок через Словакию.

Чешская Республика летом 2023 года объявила о полной независимости от российского природного газа и сократила импорт почти до нуля.

Теперь, как показывают данные сети, она импортирует по крайней мере часть российского топлива через Словакию, пишет Bloomberg.

Отмечается, что эти относительно дешевые поставки должны резко прекратиться в конце года, когда истечет срок действия соглашения, разрешающего потоки из России в Европейский союз через Украину. Хотя страны Центральной Европы заявили, что они обеспечены достаточным количеством поставок, они все равно могут столкнуться с более высокими расходами.

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Пока что некоторые трейдеры в регионе покупают газ на востоке, отчасти потому, что Германия взимает спорную транзитную плату за поставки с другого направления.

"Российский газ поступает в Чешскую Республику просто потому, что это экономически выгодно. Одним из факторов является транзитная плата в размере 2,5 евро за мегаватт-час, введенная Германией", - написал в отчете Доминик Русинко, аналитик чешского подразделения KBC Groep NV.

У Чехии нет никаких договорных обязательств с "Газпромом", но ее поставки из соседней Словакии резко возросли с прошлого года.

Данные чешского оператора трубопроводов Net4Gas показывают, что объем предполагаемого российского природного газа, поступающего в страну с востока, вырос примерно до половины всех входящих потоков прошлой зимой и примерно до 74% в этом квартале. Небольшая часть идет транзитом через страну в Германию и Польшу.

После начала войны в Украине страна увеличила импорт газа из нероссийских источников, включая Норвегию и терминал сжиженного природного газа в Нидерландах. Но эти поставки должны пересекать несколько стран, чтобы достичь пункта назначения, а выходная пошлина на границе с Германией и сбор за хранение сделали их более дорогими.

По словам Мэгги Сюэтин Линь, стратега по энергетическим исследованиям, общая стоимость транспортировки газа из Германии в соседние страны в настоящее время составляет 3,50 евро за мегаватт-час. Это эквивалентно увеличению стоимости на 8% по текущим базовым ценам.

По данным чешского Министерства промышленности и торговли, сборы Германии сделали поставки более дорогими и являются основной причиной возобновления потоков из России. Представитель министерства Чехии Марек Восахлик сообщил:

"Мы ожидаем, что импорт через Германию снова начнет расти после отмены сбора".

Он добавил, что Чехия по-прежнему имеет достаточные поставки без российского газа.

Чешская коммунальная компания CEZ AS уже обратилась к СПГ, чтобы диверсифицировать свои источники поставок, отойдя от российского газа. Компания забронировала мощности на EemsEnergyTerminal в Нидерландах на 3 миллиарда кубометров в год, что достаточно для удовлетворения трети годового спроса на газ в стране.

Отмечается, что когда эта сделка закончится, CEZ также обеспечит годовую мощность в 2 миллиарда кубометров на Штаде, наземном терминале, строящемся в Германии, с 2027 года. Эти поставки покроют более четверти годового потребления газа в Чехии.

Российский газ в Европе

Словакия и Австрия импортируют большие объемы российского газа, в то время как Чешская Республика и Италия получают его косвенно от своих соседей.

Австрийская энергетическая компания OMV AG в пятницу заявила, что ПАО "Газпром" уведомило о том, что 16 ноября приостановит поставки газа в эту центральноевропейскую страну. OMV пообещала взыскать с российской компании арбитражное вознаграждение в размере 230 миллионов евро (242 миллиона долларов США).

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