Мир начал двигаться в направлении антироссийских санкций в атомной энергетике.

Мир начал двигаться в направлении серьезных санкций относительно российской атомной отрасли и со временем они станут масштабными.

Как сообщает Минэнерго, такое мнение высказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, отметив при этом, что к сожалению, невозможно быстро заместить поставки ядерного топлива в мире.

"Мир начал двигаться в направлении санкций для России в атомной энергетике. Это тоже отражает изменение отношения к тому, что происходит с атомной энергетикой в Украине со стороны тех варваров. Потому что это единственная отрасль, на которую до сих пор не повлияли санкции. Ее еще нет в санкционном пакете, но государства начинают индивидуально определенные санкции вводить в отношении предприятий "Росатома". Я уверен, что такие санкции будут. Это уже происходит, и я чувствую, что это будет глобально. Россияне вылетят с рыка атомной энергетики - это 200 процентов", - добавил министр энергетики.

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Санкции против российской атомной отрасли

5 февраля Украина ввела санкции против российской атомной отрасли. Ряду российских компаний, связанных с "Росатомом" на 50 лет введена блокировка активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов по территории Украины, аннулирование всех лицензий, запрет участия в приватизации или аренде государственного имущества.

12 апреля США применили санкции в отношении пяти юридических и одного физического лица, входящих в состав российского "Росатома".

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